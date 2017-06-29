Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Galatasaray’ın yeni transferi Maicon veda etti

Galatasaray’ın anlaşmaya vardığı Brezilyalı futbolcu Maicon, Sao Paulo’ya veda etti.

29 Haziran 2017 Perşembe 10:43
Galatasaray’ın yeni transferi Maicon veda etti

Sarı-kırmızılı takımın yaklaşık 1 aydır görüşmeleri sürdürdüğü Maicon, kulübü Sao Paulo’ya ve Brezilyalı taraftarlara veda mesajı yayınladı.

Maicon, "Bana Brezilya’da harika bir takımda oynama fırsatı veren Sao Paulo’ya teşekkür etmek istiyorum. Bu formayla 1.5 yıl mücadele ettim ve elimden gelenin en iyisini verdiğim için başım dik ayrılıyorum. Bana olan destekleri için milyonlarca Sao Paulo taraftarına teşekkür ederim. Eleştiriler ve övgüler için de teşekkürler. Sao Paulo her zaman kalbimde yer alacak” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın, yeni transferi Maicon’u gün içerisinde borsaya bildirmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılılarda dün Bafetimbi Gomis İstanbul’a gelmişti, bugün ise Younes Belhanda gelecek. Cuma günü ise Maicon’un İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 10:43
  1. İstanbul
  2. Galatasaray
  3. Brezilya
  4. Galata
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'den çok sert tepki: Misliyle karşılık veririz
    1. Türkiye'den çok sert tepki: Misliyle..
    2. Mustafa Pektemek'te son dakika!
    3. Danimarka, cami yardımlarına 'sert..
    4. Darbeciler sınıra tampon bölge kuruyor
    5. Kaos çağrısı yapan kadın bakın kim..
    6. Müslümanlara karşı yeni önlemler..
    7. İsrail bir kez daha o noktaları vurdu
    8. 762 yıllık Mevlevihanede eller yeniden..
    9. Çankaya’dan muhtarlara kültür gezisi
    10. Bi bıkmadılar gitti! AK Parti ve..
    11. Yaralılara yardım ederken darbeciler..
    12. NATO panikte... daha fazla asker..
    13. Meteorolojiden kuvvetli sıcak hava..
    14. Nazilli’de yangın ekipleri 24 saat..
    15. Anne kızın umudu istiridye mantarı oldu
    16. ABD geri adım atıyor... o uygulama..
    17. Belhanda yola çıktı, İstanbul'a geliyor!
    18. Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
    19. Türk heyeti İsviçre'de Kıbrıs'taki..
    20. Müslüman bebeğin ölümüne sebeb oldular
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    Mezar'dan çıkarıp kafalarını kesmeye başladılar
    Mezar'dan çıkarıp kafalarını kesmeye başladılar
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...
    Türk ordusuna karşı yakmaya başladılar...
    Türk ordusuna karşı yakmaya başladılar...