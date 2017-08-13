Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da!
Galatasaray'ın borsaya bildirdiği West Ham United oyuncusu Sofiane Feghouli İstanbul'a geldi.13 Ağustos 2017 Pazar 18:39
Galatasaray taraftarının uzun süredir beklediği Sofiane Feghouli, İstanbul'a geldi.
Yarın sabah sağlık kontrolünden geçecek futbolcunun kendisini sarı kırmızılı renklere bağlayacak imzayı atması bekleniyor.
GELİŞİNİ INSTAGRAM'DAN DUYURMUŞTU
Feghouli, Instagram hesabından yola çıkarken yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin en büyük kulübü için yola çıkıyorum. İstanbul, ben geliyorum!" sözlerini kullanmış ve bir de fotoğraf paylaşmıştı.