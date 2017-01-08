Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor!

Galatasaray'ın PAOK'tan transfer ettiği Garry Rodrigues bu akşam İstanbul'a geliyor. Hava muhalefeti nedeniyle gelişi rötara uğrayan ünlü futbolcunun hafta içerisinde sağlık kontrollerinden geçerek imza atması bekleniyor.
Garry Rodrigues kimdir?
26 yaşındaki kanat oyuncusu Hollanda doğumlu. Levski Sofia ve İspanya'da Elche formaları giyen Rodrigues bedelsiz olarak Yunanistan ekibi PAOK'a transfer oldu. Sol kanat oyuncusu 2015-2016 sezonunu 36 maç ve 7 golle tamamladı. Çkışını devam ettiren Rodrigues çıktığı 20 maçta 6 gol attı ve 3'te asist yaptı.