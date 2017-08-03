Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın, Manchester City'den transfer ettiği Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Reges İstanbul'da...03 Ağustos 2017 Perşembe 22:52
Mariano, Gomis, Belhanda, Maicon ve Ndiaye transferlerinden sonra Galatasaray bir yıldızı daha renklerine bağladı.
Manchester City'de forma giyen Brezilyalı defansif orta saha futbolcusu Fernando Reges, kendisini Galatasaraylı yapacak imzayı atmak için İstanbul'a geldi.
Brezilyalı oyuncu yarın sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçecek.