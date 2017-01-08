Galatasaray'ın yeni transferi geldi

Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues'in İstanbul'a geldiği bildirildi.
Eklenme: 08 Ocak 2017, 22:27
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Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues'in İstanbul'a geldiği bildirildi.
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