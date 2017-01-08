Galatasaray'ın yeni transferi geldi

Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues İstanbul'a geldi.

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