Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues kimdir?

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Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu'nun transferini büyük ölçüde bitirdik dediği Garry Rodrigues'in oyun stiliyle ilgili olarak Yunan gazeteci Yannis Georgopoulos değerlendirmelerde bulundu.



Skorer'e konuşan Georgopoulos, PAOK formasıyla geçtiğimiz sezon 7 gol-6 asistle oynayan, bu sezon ise şu ana dek 6 gol, 8 asist rakamını yakalayan 26 yaşındaki kanat oyuncusunun en önemli özelliğinin sürati olduğuna dikkat çekti.



Ona hızlı 'Garry' diyorlar

"Garry Rodrigues PAOK'un en iyi oyuncusu. En önemli özelliği sürati. Zaten bu yüzden ülkede kendisine Hızlı Garry lakabı takıldı. Adam eksiltme özelliğiyle kanatlardan sıfıra seri bir şekilde iner, içeri katederek ceza sahasını karıştırır, topu etkili bir şekilde arkadaşlarıyla buluşturarak golle buluşmalarını sağlar. Hızı ve tekniğiyle Bruma'yı aratmaz ve daha etkili olduğu mevki sol kanattır"

'Saç baş yoldurabilir'

"Ancak çok iyi bir bitirici olduğunu söyleyemem. Kaleyi çokça yoklasa da sıklıkla gol kaçırır, bazen 'bu nasıl gol olmaz' denilen pozisyonları kaçırarak saç baş yoldurabilir. Galatasaray taraftarı bunu bilmeli. Öte yandan tam tersi çok zor görünen spekteküler gollere de imza atar. Eksik yönlerini biraz geliştirirse daha komple bir oyuncu olacak"

Rodrigues'in oyun stiline yönelik tanıtıcı videoyu izlemek için;

Juan Pablo Pino korkusu

Sarı kırmızılı taraftarlar, Yannis Georgopoulos'un "Saç baş da yoldurur, yok artık bu nasıl gol de dedirtir" dediği Garry Rodrigues için Juan Pablo Pino benzetmesi yapıldı. Taraftarlar, 26 yaşındaki futbolcunun Kolombiyalı oyuncuya benzememesi temennisinde bulundular.

(Yeni Şafak)