Galatasaray'ın yeni transferi bu gece İstanbul'a geliyor!

Transfer sezonuna Belhanda, Gomis, Maicon, Mariano , Fernando ve N'diaye'yi kadrosuna katarak hızlı bir giriş yapan Galatasaray bir yıldızı daha İstanbul'a getiriyor.

Edinilen bilgiye göre, Galatasaray'ın Premier Lig ekibi West Ham'dan transfer etmek istediği Feghouli'nin işlemleri yetişirse bu gece İstanbul'a getiriliyor. En kötü olasılık Cezayirli yarın gelecek.

Yıldız oyuncunun İstanbul'da sağlık kontrolünden geçeceği ve sonra da resmi imza atacağı belirtildi.