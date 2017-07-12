Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Galatasaray'ın yeni Melo'su!

Flamengo’dan Willian Arao için görüşmelerini sıklaştıran sarı-kırmızılı yönetim, 24 yaşındaki başarılı oyuncu için teklifini 5 milyon euro’ya çıkardı.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 17:04
Galatasaray'ın yeni Melo'su!

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Sevilla'dan Mariano ile imza aşamasına gelen transfer komitesinin yeni adresi Brezilya... Teknik direktör Igor Tudor'un onayı ile Flamengo'dan Willian Arao ile yapılan görüşmeler yoğunlaştırıldı. 24 yaşındaki Willian Arao'yu mutlaka transfer etmek isteyen Cimbom, 3 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncu için Flamengo'ya 4 milyon euro bonservis bedeli teklif etmişti. Brezilya'dan gelen iddialara göre Galatasaray teklifini artırdı ve son yapılan görüşmede 5 milyon euro önerdi.


ORTA SAHADA GEÇİT VERMİYOR

İki kulüp arasındaki temasların devam edeceği belirtilse de Galatasaray'ın artık son teklifini yaptığı ve daha fazla fiyat artırmayı düşünmediği öğrenildi. Orta sahada tam bir 'top hırsızı' olarak bilinen Arao'nun transferinin gerçekleşmesi halinde De Jong ve Ryan Donk ile kesin olarak yollar ayrılacak. Tudor, Selçuk İnan, Tolga Ciğerci ve Willian Arao üçlüsü arasında rotasyon uygulayacak.

WİLLİAN ARAO KİMDİR?

1992 doğumlu Brezilyalı orta alan oyuncusu Willian Arao, Flamengo'da oynuyor. Corinthians, Portuguesa, Chapecoense, Atletico Goianiense, Botafogo takımlarında da forma giyen Brezilyalı futbolcu geçen sezon 30 maçta forma giydi ve 3 gol attı.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 17:04
  1. Galatasaray Haberleri
  2. Galatasaray
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mimarlar Odası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitti diye görevden aldı
    1. Mimarlar Odası Cumhurbaşkanlığı..
    2. Katar'dan müjdeli haber! Ablukacılarla..
    3. Meclis, 15 Temmuz raporunu tamamladı
    4. ANKA’dan PKK'ya ilk darbe!
    5. Reis filminin yapımcısından skandal..
    6. Galatasaray maçı öncesi Östersunds..
    7. Seyşeller'den gelen heyet tek tek..
    8. Gerçekleşirse Türkiye'yi uçurur! Tam..
    9. Afişler üzerinden kirli kampanya!
    10. Kanada'dan 7 yılın ardından sonra bir..
    11. AK Partili vekilden Srebrenitsa mesajı
    12. Haritaya dikkat! Afiş üzerinden kirli..
    13. Türk bayrağını indirmek isteyen kişi..
    14. Sırf Sünni diye kaçırılmaya başladılar
    15. Muhaliflerden flaş Esed çıkışı!
    16. 113 yaşında 15 Temmuz nöbeti
    17. Darbe Komisyonu raporu tamamladı
    18. 'Hindi eti alınan firma da incelenecek'
    19. Erdoğan'ın tepki gösterdiği kare!
    20. İskenderun’da demokrasi nöbeti başladı
    Polise, 'Haritadan yer beğen' dediler! Sonra bakın ne oldu
    Polise, 'Haritadan yer beğen' dediler! Sonra bakın ne oldu
    Türkleri istemiyoruz tagı açtılar... Türkler evine gitsin eylemleri başladı
    Türkleri istemiyoruz tagı açtılar... Türkler evine gitsin eylemleri başladı
    15 Temmuz'dan bir kaç gün sonra... 'Cumhurbaşkanı burada' deyip tekbir getirince herkes uyanıyor...
    15 Temmuz'dan bir kaç gün sonra... 'Cumhurbaşkanı burada' deyip tekbir getirince herkes uyanıyor...
    Savaş gemileri yola çıktı! 3 ülke Çin'e karşı birleşti
    Savaş gemileri yola çıktı! 3 ülke Çin'e karşı birleşti