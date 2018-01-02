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Galatasaray'ın yeni forveti açıklandı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, son 2 yıldır Filipinler Ligi'nde forma giyen Amerikalı forvet Henry Walker'ı transfer etti.

02 Ocak 2018 Salı 18:49
Galatasaray'ın yeni forveti açıklandı

İşte Galatasaray'ın Henry Walker transferi hakkındaki açıklaması:

Galatasaray Erkek Basketbol Takımımız, Birleşik Amerikalı forvet Henry Walker’ı kadrosuna kattı. 9 Ekim 1987 West Virginia, ABD doğumlu ve 1.98 metre boyundaki Walker, 4 numara pozisyonunda görev yapıyor.

Kolej kariyerini Kansas State’te geçiren Henry Walker, 16.1 sayı ve 6.3 ribaund ortalamalarıyla oynadığı ikinci kolej sezonunun ardından NBA Draft’larına girme kararı aldı. 2008 NBA Draft’larında ikinci tur 47. sırada Washington Wizards tarafından seçilen William Henry Walker’ın NBA kariyeri ise draft sonrası takaslandığı Boston Celtics’te başladı. Burada ilk sezonunda 29 maçta sahaya çıkan Walker 2009-2010 sezonu başında ise New York Knicks’e takas oldu.

Kariyerinin en iyi NBA sezonunu bu yıl yaşayan 30 yaşındaki forvet, Knicks ile çıktığı 27 maçta 11.9 sayı, 3.1 ribaund, 1.3 asist ortalamalarıyla oynadı. NBA Gelişim Ligi ve Venezuela Ligi deneyimlerinin ardından 2014-2015 sezonunun ikinci yarısında Miami Heat ile imzaladığı 10 günlük kontrat sonrası serbest bırakılan oyuncu ilk Avrupa tecrübesini 2015-2016 sezonunda Cedevita Zagreb ile yaşadı. O sezon Cedevita Zagreb ile 16 EuroLeague maçına çıkıp 5.2 sayı ve 2.3 ribaund ortalamaları tutturan Henry Walker kariyerinin son iki senesini ise Filipinler Ligi’nde geçirmişti.

Henry Walker’a hoş geldin der, formamız altında başarılar dileriz.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 18:49
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  2. Galatasaray
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