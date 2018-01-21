Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz'den Beşiktaş hamlesi!

Galatasaray’ın yeni Başkanı Mustafa Cengiz’in ilk açıklamalarından birisi, ''Florya'da şaibeli adamlar yerine Abdürrahim Albayrak ve Burak Elmas gibi kardeşlerimizi alacağız'' oldu.

Mustafa Cengiz’in bu sözleri, ''Galatasaray'da yeni CEO Serdar Güzelaydın, Beşiktaşlı mı?'' sözleri üzerine kullandığı bildirildi.

Dursun Özbek tarafından göreve getirilen Serdar Güzelaydın'ın Fikret Orman'ın yakın arkadaşı olması ve sık sık Orman'la yurt dışı gezilerine çıkması sarı kırmızılı camiada tartışma konusu olmuştu.

Kaynak:Fotospor