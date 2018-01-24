Galatasaray'ın yeni başkanı iki dünya yıldızını getiriyor

Fatih Terim'in isteği üzerine sol açığa takviye yapmaya çalışan Galatasaray’ın gündeminde 2 önemli isim var.

Bunlardan biri, sezon başı da gündeme gelen Schalke’den Yevhen Konoplyanka. Diğer iddia ise Fransa’dan geldi. Lequipe gazetesine göre Sarı-Kırmızılılar, West Ham’ın 28 yaşındaki Ganalı yıldızı Andre Ayew’in peşinde.

Ayew bu sezon Premier Lig’de 18 maçta 3 gol 1 asistle oynadı.

Kaynak:Fanatik