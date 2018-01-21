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Galatasaray'ın yeni başkanı Cengiz'den ilk açıklama

Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulu tamamlanırken, yeni başkan seçilen Mustafa Cengiz, zaferini kutladı.

21 Ocak 2018 Pazar 03:02
Galatasaray'ın yeni başkanı Cengiz'den ilk açıklama

"Galatasaray'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diyen Cengiz, teknik direktör Fatih Terim'in taleplerinin kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı. Yeni başkan, Abdurrahim Albayrak ve Burak Elmas'ın Galatasaray Sportif AŞ'de birlikte çalışacaklarını da açıkladı. Cengiz, seçimin kırılma noktası ile ilgili bir soru üzerine ise "Kırılma noktası, sağduyu...Katılım daha yüksek olsaydı, çok daha büyük refleks olurdu. Bundan emindik" ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz, Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilen ve 11 saat süren kongrenin sonunda, elde edilen başarının mutluluğunu yaşayan üyelerin alkışları ile tezahüratları eşliğinde kürsüye geldi.

Mevcut başkanın girdiği bir seçimi kaybetmesinin kulüp tarihinde bir ilk olduğunu söyleyen Cengiz, "Bugün burada bir çığır açtınız. Sadece hizmet arzum beni buraya getirdi. Sizler gibi sıradan bir neferim. Bu değerli Galatasaray markasını layık olduğu yere çıkaracağız. Galatasaray'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Galatasaray'ın 14 spor dalında tekrar şahlanışını başlatmanın startını vereceğim." dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün bugüne kadar görev yapmış tüm başkanlarına gerekli özeni göstereceklerini aktaran Cengiz, "Yaşasın Galatasaray" sözleriyle kürsüden ayrıldı.

"Kimsenin ummadığı bir neticedir bu"

Mustafa Cengiz, kürsü konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, yönetim planlarını anlattı.

Elde ettiği seçim zaferini, galibiyet olarak değil, teveccüh olarak gördüğünü dile getiren Cengiz, "Sadece 1 hafta hazırlanabildik. Son 3 günümüz çok yoğun geçti. Çalışan 60'a yakın arkadaşımız ve bizim için çarpan binlerce yürekle buraya geldik. Galatasaray camiasının en önemli noktası, gösterdiği reflekstir. Kimsenin ummadığı bir neticedir bu." ifadelerini kullandı.

Galatasaray taraftarının başını yere eğdirmeyeceklerini savunan Mustafa Cengiz, "Galatasaray'ın en iyi şekilde savaşması için ne gerekiyorsa, biz onu hazırlayacağız. Hangi branşta olursa olsun, sahada ölümüne mücadele etmeyen sporcunun, kimse kusura bakmasın, gözünün yaşına bakmayız." diye konuştu.

"Kırılma noktası, sağduyu"

Cengiz, seçimin kırılma noktası ile ilgili bir soru üzerine, şunları söyledi:

"Kırılma noktası, sağduyu. Yaşlı ağabeylerimiz, 'Sen bu mücadeleye girme, kaybedeceksin, yazık. İyi bir insansın, harcanma.' dediler. Galatasaray için ben harcanırım. Önemli değil. Burada bir ruhu temsil ediyorum. O ruh için harcanırsanız, şehit olmak gibi bir şey. Bu ruhun ölmediğini gördünüz. Katılım daha yüksek olsaydı, çok daha büyük refleks olurdu. Bundan emindik. Galatasaray'dan ve Galatasaraylılardan emindik."

Söz verdikleri gibi mayıs ayında olağan genel kurulu toplayarak bir kez daha seçime gideceklerini vurgulayan Cengiz, "Bir söz verdik. Tabii ki biz 3 ay için değil, 33 ay, 33 sene için geldik. Ömrümüz vefa ettikçe hizmet için varız. Mevcut bütün projeleri daha iyi hale getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Abdurrahim Albayrak ve Burak Elmas, Sportif AŞ'de birlikte çalışacak"

Abdurrahim Albayrak ve Burak Elmas ile Galatasaray Sportif AŞ'de birlikte çalışacaklarını açıklayan sarı-kırmızılı kulübün yeni başkanı, "Bu isimler tüm uzmanlıklarıyla Galatasaray Sportif AŞ'de bulunacaklar. Galatasaray'a yararlı insanları oraya koyacağız" şeklinde konuştu.

"Terim'in talepleri bizim için önemli"

Futbol takımıyla ilgili yöneltilen transfer sorularını yanıtlayan Cengiz, "Fatih Terim hocamızın talepleri bizim için çok önemli." yanıtını verdi.

Takımın eksikleri olması durumunda, olanaklar ölçüsünde tamamlamak için çalışacaklarını anlatan Mustafa Cengiz, "Sağlıklı bir dinamizm, ruh ortaya koyacağız. Galatasaray yeniden kendine gelecek ve mücadele edecek. Bunu da Fatih Terim hocamız ve biz birlikte sağlayacağız. Var olan ruhu parlatacağız" açıklamasında bulundu.

Yeni yönetim olarak yapacakları ilk işin mali tespit olduğunun altını çizen Cengiz, "İlk yapacağım, mali açıdan durumumuzu tespit edip, tümüyle bu sorunları çözmek olacak. Sportif sorunları da halledeceğiz. Bizim için mali konular birinci sırada. Mazbatayı aldığımız günden itibaren gece gündüz çalışıp, mali konuları bir programa bağlayacağız. Borç ve kaynak yönetimi konularında çalışacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 03:02
  1. Galatasaray
  2. Mustafa Cengiz
  3. Fatih Terim
  4. Abdurrahim Albayrak
  5. Galatasaray Sportif AŞ
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