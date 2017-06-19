Rus basını Galatasaray'ın yeni transferini duyurdu!
Rus basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray, CSKA Moskova ile sözleşmesi biten Zoran Tosic ile anlaşmaya vardı.19 Haziran 2017 Pazartesi 12:46
Gazete ve internet siteleri, CSKA Moskova ile sözleşmesi sona eren Zoran Tosic'in Sarı-Kırmızılı kulüple görüştüğünü ve anlaşmanın yakın olduğunu yazdı.
Orta alanın her iki kanadında da oynayabilen 30 yaşındaki Tosic'in 3-4-3'e çok uygun bir futbolcu olması iddiaları güçlendiriyor.
Geçtiğimiz sezon CSKA formasıyla Rus Ligi'nde 24 maça çıkan Tosic 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Yıldız futbolcunun ismi uzun bir süredir Trabzonspor ile birlikte de anılıyordu.