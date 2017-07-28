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Galatasaray'ın telefonları susmuyor! Taraftar çıldırdı

Galatasaray’ı Fatih Terim heyecanı sardı. Terim’in döneceği beklentisi sarı kırmızılı taraftarları ayağa kaldırdı.

28 Temmuz 2017 Cuma 10:07
Galatasaray'ın telefonları susmuyor! Taraftar çıldırdı

Wesley Sneijder’in gönderilmesi ve UEFA Avrupa Ligi’nde Östersunds’a elenilmesi sonrasında düşen kombine bilet satışları Fatih Terim’in Türkiye Futbol Direktörlüğü’nden ayrılmasıyla yeniden yükselişe geçti. Sneijder’in ayrılmasından sonra 100, Östersunds bozgunundan sonra da 200 kombine bilet sahibi taraftar kulübe başvurarak, kombinelerini iade etti. Ancak, Galatasaray’a 6 lig şampiyonluğu kazandıran Terim’in yeniden takımın başına geçme ihtimali ortaya çıkınca, kombine iptal talebinde bulunan 200 kişi başvurularını geri çekti. Terim’in milli takımdan ayrılmasından sonra geçen 2 günde hiç yeni iade talebi olmadı.

"Alo, Terim geliyor mu?"

Olayın dikkat çeken bir başka yönü ise yüzlerce taraftarın Galatasaray Kulübü’nü telefon yağmuruna tutması oldu. Kombine alma niyetiyle kulübü arayan taraftarlar, telefondaki yetkililere, “Fatih Terim geliyor mu?” sorusunu yöneltiyor.

Başkan Dursun Özbek ise bu konuda sessiz bir bekleyiş içinde. Kadroyu Igor Tudor’un istekleri doğrultusunda oluşturan Özbek, geçen yıl da istediği Terim konusunda şimdilik bir yorum yapmıyor. 

Yöneticiler ise Terim ile ilgili sorulara, “Bu, zaman isteyen bir konu. Ama olmayacak bir şey değil” cevabını vermekle yetiniyor. (Hürriyet)

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 10:07
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