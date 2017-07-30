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"Galatasaray'ın teklifini aldıktan sonra ikinci kez düşünmedim bile"

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Mariano, "Galatasaray çok büyük bir takım, çok büyük bir camia ve çok önemli bir tarihe sahip. Şampiyonlukları, Avrupa'da başarıları olan bir takım." dedi.

30 Temmuz 2017 Pazar 19:13
"Galatasaray'ın teklifini aldıktan sonra ikinci kez düşünmedim bile"

Galatasaray'ınBrezilyalı defans oyuncusu Mariano Ferreira Filho, "Galatasaray'ın teklifini aldıktan sonra ikinci kez düşünmedim bile, çünkü çok büyük bir takım, çok büyük bir camia ve çok önemli bir tarihe sahip." dedi.

Mariano, sarı-kırmızılı takımın Avusturya'nın Graz kentine 60 kilometre uzaklıkta bulunan Bad Waltersdorf kasabasındaki kampında düzenlenen toplantıda, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galatasaray'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirten 31 yaşındaki oyuncu, "Çok güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz. Hedefimiz ligin ilk maçına en iyi şekilde hazırlanmak. Bu nedenle kamptaki herkes en iyi şekilde çalışıyor. Lige iyi başlayıp o şekilde devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Mariano, Türkiye dışında İtalya ve İspanya'dan da transfer teklifleri aldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Galatasaray'ın teklifini aldıktan sonra ikinci kez düşünmedim bile, çünkü çok büyük bir takım, çok büyük bir camia, çok önemli bir tarihe sahip. Şampiyonlukları, Avrupa'da başarıları olan bir takım. Galatasaray gibi bir takımdan böyle bir teklif gelince, diğer bütün teklifler benim için o anda dışarıda kalmıştı."

"Şampiyonluklar ve kupalar kazanmak için geldim"

Sarı-kırmızılı ekipteki hedeflerine değinen Mariano, "Şampiyonluklar ve kupalar kazanmak için geldim. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Brezilyalı futbolcu, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nden elendiğine ve yalnızca Süper Lig ile Türkiye Kupası'nda mücadele edeceğine ilişkin bir soru üzerine, "Ben de mutlaka Avrupa'da oynamak isterdim. Şu an için lige odaklanmamız gerekiyor. Hedefimiz lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu. Bu sezon şampiyon olup seneye Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Galatasaray'a kısa bir süre önce geldiğini hatırlatan Mariano, "Maicon, Muslera ve Mert, bana çok yardımcı oluyor. Adaptasyon sürecini atlatmaya devam ediyorum. Hedefim bir an önce adapte olup, takıma katkı sağlayabilmek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 19:13
  1. Avusturya
  2. Bad Waltersdorf
  3. Futbol
  4. Galatasaray
  5. Mariano Ferreira Filho
  6. Sofiane Feghouli
  7. SÜPERLİG
  8. Viyana
  9. Anadolu Ajansı
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