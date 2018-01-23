“Galatasaray’ın tek hedefi şampiyonluk”

Galatasaray’ın yeni başkanı Mustafa Cengiz, bugün Türk Telekom Stadyumu’nda düzenlenen mazbata töreni sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cengiz, Galatasaray’ın sosyal bir camia olduğunu ve görevlerinin de insanları bu camiada tutmak olduklarını söyleyerek, “Ben açık, şeffaf olmaktan gerekse pot kırmaktan çekinmem. Ben sosyal bir camianın temsilcisiyim. Bu camia ticari bir kuruluş değil, siyasi bir kuruluş da değil. Ortak paydada buluşan insanların ortaya getirdiği bir ruh, adeta müzik gibi bir rahatlama aracı. Tabii bu insanları üzen bir hâle gelirse insanlar da o sosyal camiadan gittikçe uzaklaşır. Bizim amacımız bize teslim edilen bu kuruluşu o insanlara uygun hâle getirmek. Galatasaray öyle bir oluşum haline geldi ki, bir lisenin sınıfında 7-8 kişiyle kurulan bir camiadan 30 milyon taraftarı olan bir kulüp oldu” ifadelerini kullandı.

“SORUNLAR HALININ ALTINA SÜPÜRÜLMÜŞ”

Sarı-kırmızılılarda birçok sorunun ertelenerek büyüdüğünü belirten Cengiz, “Allah hepimizi utandırmasın. Kritik dönemlerden geçiyor mali açıdan Galatasaray. Bu kritik dönemleri aşacağımıza inanıyoruz. Maalesef halının altına süre süre bu hâle gelmiş. Ertelenmiş sorunlar birike birike bu hâle geldi. Biz elimizi taşın altına koyduk. Biz sadece süre istiyoruz. Kısa vadeli nakit akışını sağlamak için maksimum 1 ay, veya 10-15 gün içinde öncelikler sırası içinde çözeceğiz” şeklinde konuştu.

“MEVCUT SPORTİF A.Ş.’NİN İSTİFA ETMESİNİ İSTİYORUZ”

Şu anda geçmiş yönetimden kalan Sportif A.Ş.’nin istifa etmelerinin gerektiğini dile getiren Başkan Cengiz, “Hepsini yeniden değerlendireceğiz. Tamamının bugünden itibaren istifa edip Galatasaray camiasının önünü açmasını rica ediyoruz. Bugünden itibaren yarına tezi yok istifa etsinler” diye konuştu”

“BANA OLAN İLGİ ÇALIŞMA HIRSIMI ARTTIRIYOR”

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kendisine olan ilginin çalışma azmini daha da arttırdığını aktararak, “Bu benim üzerimdeki yükü arttırıyor ve sorumluluk duygumu arttırıyor. Dün uçakta giderken bile zamanın boşa gittiğini hissettim. Uçak pas geçti, ben ‘eyvah 10 dakikam gitti’ dedim. Bizim sorunlarımız o kadar birikmiş ki ve bu pozitif yaklaşım sorumluluk duygusunu arttırıyor. Galatasaray’ı iyi bilenler bizi de bilir. Bu ilgi ve sevgi daha çok çalışma ve mücadeleye itiyor bizi” dedi.

“2.5 YILDA 470 MİLYON TL KÜSUR ZARA VAR”

Dursun Özbek’ten istediği mali tablonun henüz eline geçmediğini bildiren Mustafa Cengiz, şunları söyledi:

“Mali tabloyu alamadım. En son ek 75 milyon TL finansman istenen dernek noktasındayız. Sportif A.Ş’nin sezon sonu açıklanması gereken 3 aylık bilançosu açıklanmadı. Niye açıklanmadı bilmiyorum. Biz bunu sayın Dursun Özbek’e soracağız. Yarın devir teslimde reel durumu görüşürüz umarım. 2.5 yılda 470 milyon küsur TL’lik zarar var. Dursun başkanın da katkılarıyla bu işi çözeceğiz. Yapacağım ilk iş diğer başkanlarla istişare ederek onlardan faydalanmak.”

“GALATASARAY’IN TEK HEDEFİ ŞAMPİYONLUK”

Galatasaray’ın önündeki tek hedefin şampiyonluk olduğunu açıklayan sarı-kırmızılı camianın başkanı, “13 branşta bin 450 sporcuyla Türkiye’yi temsil ediyoruz. Türkiye’nin en değerli markalarından biriyiz. Önümüzde değerli rakiplerimiz var. Dün de Kayserispor karşılaşması çok önemli bir maçtı. Bu yarışın içinde tabii daha değerli takiplerimiz de var. Biz de onların gücüne gelmek istiyoruz. Ama Türk futbolunu gelişmesi için şampiyonluğa 10 takımın oynaması gerek. Bizim en büyük sermayemiz rakiplerimizdir. Tabii biz isteriz ki hep onların önünde olalım. Dün gol olunca kulübünü birbirine sarıldığını gördüm. İşte biz bu ruhu arıyoruz. Fatih hocam benim yaşlarıma geldi ama onun o 20 yaşındaki heyecanı, Hasan, Ümit ve Taffarel’in heyecanları çok iyiydi. İşte aradığımız ruh buydu. Ben ne takımın, ne hocamın ne de taraftarın önüne geçerim. Ben mutfakta durmayı daha çok severim Geçen gün Florya’yı ziyaret ettim. Oyuncu ve teknik heyetle tanışma fırsatı buldum. Müthiş bir kolej havası var. Maddi sıkıntılar onlara da yansıyor ama asla dile getirmediler. Ben onlara, ‘siz yenildiğinizde küçük çocukların göz yaşlarını düşünün ve terinizin son damlasına kadar mücadele edin’ dedim” ifadelerini kullandı.

“TARAFTARIMIZ BİZİ HİÇ ÜZMEDİ”

Galatasaray taraftarının örnek bir duruş sergilediğini de sözlerine ekleyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “UltrAslan beni destekler nitelikteydi. Ben onların ileri gelenleriyle ilk defa dün göz göze geldim. Bizim taraftarımız bugüne kadar ne sahaya indi ne de koltuk parçaladı. Taraftarımız bizi hiç utandırmadı. 17. kuruluş yılını da kutlarım UltrAsla’nın, sevgili Alpaslan’ı da anarak” diye konuştu.

“FATİH HOCA İLE EN İYİ ÇÖZÜMLERİ BULACAĞIZ”

Transfer çalışmalarının da hala devam ettiğini söyleyen Cengiz, şöyle konuştu:

“Büyük takımlarda en az her mevkide 3 futbolcunun olması gerek. Bizde iki mevkide bu eksik. Fatih hoca, ‘Evet iki mevkide bize iki kişi destek olursa çok iyi olur. Ama olmazsa da biz bu çocuklarla aslan gibi devam ederiz’ dedi. Hocamızla birlikte en iyi çözümü bulacağız. Ara dönem de en kritik dönem. Fatih hocam, Bakırköy Belediyesi’nin desteğiyle Florya’ya 14 kamyon hafriyat gönderdi. Hocamın nelerle uğraştığını da görün.”

“ÖNCELİĞİMİZ MALİ SORUNLARI ÇÖZMEK”

Yönetim olarak ilk hedeflerinin mali sorunları çözmek olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Mustafa Cengiz, “Önceliğimiz mali sorunları çözümlemek. İki ayağımız bir pabuçta, bir haftada yönetim kurulunu oluşturduk ve 150’ye yakın imzayı verdik. Oradakiler de giderek bizi seçip değerlendirmeye başladı. Biz sadece Galatasaray’ın iç dinamiklerini bilmeyenlere kendimiz tanıttık. Belki Türkiye’de bir çığır açıldı. Orada aldığımız güç de çok büyük” açıklamasında bulundu.

“RİVA VE FLORYA’YI İYİ HÂLE GETİRECEĞİZ”

Devletin de yardımıyla Riva ve Florya’yı iyi hâle getireceklerine dikkat çeken Cengiz, “Önce devlet sonra biz kazanmalıyız. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız bir yol açtı. Biz bu yolun altı şeritli olmasını istiyoruz. Biz kazanırsak yüzde 80’i bizim, 20’si devletin. Bu diğer rakip taraftarlarına da gidecek. Biz bunun mümkünse daha iyileştirilmesini istiyoruz. Çünkü rakamlar 500 milyon total değerden 700 milyon değere girecek. Ülkemiz zor şartlardan geçiyor ama bunu da atlatacak. Biz bu iç ve dış engelleri aşarız. Umarım bütün kulüpler iyi hâle gelir. Biz de devletle birlikte Riva ve Florya’yı iyi hâle getiririz” diye konuştu.

“FLORYA’DA KOMİTELER OLUŞTURACAĞIZ”

Florya’da çeşitli komiteler kurarak uzmanlarda kurulu bir yapı oluşturacaklarını da bildiren Cengiz, “Biz tamamen uzmanlardan kurulu Sportif A.Ş. oluşturacağız. Florya’da komiteler oluşturacağız. Bu komiteler çeşitli alanlarda hizmet edecek. Maalesef insanlar Galatasaray’dan uzaklaştı. Bizim amacımız lokomotife güç verip ileriye götürmek” diyerek sözlerini tamamladı.