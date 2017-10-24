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Galatasaray'ın stadı kapanıyor

Derbide Tarık Ongun’un başına isabet eden su şişesi nedeni ile Cimbom’un sahasının en az 1 maç kapanacağı ifade edildi.

24 Ekim 2017 Salı 13:08
Galatasaray'ın stadı kapanıyor

Derbide yardımcı hakem Tarık Ongun'a isabet eden su şişesi ve kötü tezahüratlar nedeniyle Galatasaray'a ne ceza verileceğinin bu hafta belli olması bekleniyor. Tahkim Kurulu eski üyesi Av. Taner Ünlü, "Disiplin talimatnamesinde bu durumlarda oyunun durup durmadığı ve sahada görevli olan birinin yaralanıp yaralanmadığı önemli. Bu derbide her ikisi de yaşandı. Fakat temsilcinin raporunda bu maddelerden sadece 1'i yazıyorsa, G.Saray'a 1 maç seyircisiz oynama cezası verilecek. Eğer her iki madde de raporda yer alıyorsa bu kez 2 maç ceza verilmesi gerekiyor" dedi.

GENÇLERBİRLİĞİ VE ALANYASPOR MAÇLARINDA

Galatasaray'ın 1 maç ceza alması durumunda 11. haftada Gençlerbirliği ile sahasında oynayacağı karşılaşma seyircisiz olacak. İki maç ceza gelirse 13. haftadaki Alanyaspor maçında da Türk Telekom Stadı'na taraftar alınmayacak.

Derbide topluca edilen kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle ayrıca derbiyi izleyen taraftarların passolig kartlarına da bir sonraki iç saha maçı için bloke konulacak.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 13:08
  1. Galatasaray
  2. tt arena kapanıyor
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