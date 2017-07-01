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Galatasaray'ın Slovakya kampı sürüyor

Sarı-kırmızılı takım, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Galatasaray, Macar ekibi Gyirmot ile yarın antrenman maçı yapacak.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 13:45
Galatasaray'ın Slovakya kampı sürüyor

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovakya'da kamp yapan Galatasaray, sabah antrenmanıyla çalışmalarına devam etti.

Başkent Bratislava'nın Samorin kasabasında gerçekleştirilen kampta futbolcular, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde, konaklanılan otelin sahasında çalıştı.

Antrenmanda iki gruba ayrılan futbolcuların bir bölümü tempolu koşular yaparken, yeni transferler Bafetimbi Gomis, Maicon Roque ve Younes Belhanda'nın da yer aldığı grup top sürme ve şut çalışması gerçekleşirdi.

Milli takımlarda oldukları için çalışmalara geç katılan Selçuk İnan, Semih Kaya, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues ve Eren Derdiyok'a performans testi uygulandı. Test sırasında futbolcuların zorlandıkları görüldü.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını akşam basına kapalı antrenmanla sürdürecek.

Genç oyuncuların saçları kesildi

Galatasaray'da yurt dışı kampına ilk kez katılan altyapı oyuncularının saçlarının kesilmesi ritüeli Slovakya kampında da devam etti.

Bu sezon öncesi ilk kez yurt dışı kampında yer alan genç oyuncular Abdussamed Karnuçu, Recep Gül, Yunus Akgün ve Ozan Kabak'ın saçları yine altyapıdan yetişen futbolcu Semih Kaya tarafından kesildi.

Gyirmot ile antrenman maçı 

Galatasaray, Macaristan 2. Lig ekiplerinden Gyirmot ile yarın antrenman maçı yapacak.

Kamp yapılan otelin sahasında oynanacak karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 13:45
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