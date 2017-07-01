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Galatasaray'ın Slovakya kampı başladı

Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovakya'nın başkenti Bratislava'nın Samorin kasabasında yaptığı kamp çalışması başladı.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 09:59
Galatasaray'ın Slovakya kampı başladı

Kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların koşu, ısınma hareketleri ve pas oyununun ardından topla çalışmalar yaptığı bildirildi.

Yeni transferler Younes Belhanda ve Maicon Roque sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 09:59
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