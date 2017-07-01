Galatasaray'ın Slovakya kampı başladı

Kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların koşu, ısınma hareketleri ve pas oyununun ardından topla çalışmalar yaptığı bildirildi.



Yeni transferler Younes Belhanda ve Maicon Roque sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA