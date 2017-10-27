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Galatasaray'ın sahası kapanacak mı?

PFDK, Tarık Ongun’a atılan pet şişe nedeniyle Galatasaray’a ihtar ve para cezası verdi..

27 Ekim 2017 Cuma 10:05
Galatasaray'ın sahası kapanacak mı?

Fenerbahçe ile oynanan maçta Tarık Ongun'a atılan pet şişe nedeniyle ceza alması beklenen Sarı-Kırmızılı kulübün yaptığı savunma işe yaradı. G.Saray sadece ihtar cezası aldı. Yönetim cezadan önce F.Bahçe'nin Başakşehir ile yaptığı maçta Volkan Babacan'ın kafasına su şişesi geldiğini belirterek, "F.Bahçe'ye para ve e-bilet bloke cezası verdiniz. Bu emsal olmalı" görüşünü savunmuştu.

BİLET BLOKE CEZASI

Ayrıca Galatasaray'a saha olayları nedeniyle 250 bin TL para cezası verildi. Bu arada bazı taraftarlara 1 maçtan 3 maça kadar elektronik bilet iptal cezası verildi..

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 10:05
  1. Fenerbahçe
  2. Tarık Ongun
  3. Galatasaray
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