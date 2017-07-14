Galatasaray'ın rövanş maçına Alman hakem!

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray'ın, İsveç'in Östersund takımı ile 20 Temmuz Perşembe günü oynayacağı 2. ön eleme turu rövanş maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Bastian Dankert yönetecek.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada Bastian Dankert'in yardımcılıklarını Mike Pickel ve René Rohde yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Robert Kampka olacak.