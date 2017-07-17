Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Galatasaray'ın rakibi Östersunds evinde kazandı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Östersunds, İsveç liginde karşılaştığı Djurgardens'i 2-1 mağlup etti.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:01
Galatasaray'ın rakibi Östersunds evinde kazandı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Östersunds, İsveç Birinci Futbol Ligi'nde konuk ettiği Djurgardens'i 2-1 yendi.

Puan tablosunun 6. basamağındaki Östersunds, ligin 15. haftasına 5. sırada giren Djurgardens'i ağırladı. Östersunds, Mensah'ın 23 ve Bergqvist'in 50. dakikada attığı gollerle maçı 2-1 kazandı.

Önceki 2 haftada yaşadığı puan kayıplarının ardından 3 puan alan Östersunds, 26 puanla 5. sıraya yükseldi.

Galatasaray, 2-0 kaybettiği UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçının rövanşında, 20 Temmuz Perşembe günü Östersunds'u konuk edecek.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:01
  1. Galatasaray
  2. Avrupa
  3. İsveç
  4. Galata
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tecrübeli futbolcu FETÖ'den tutuklandı!
    1. Tecrübeli futbolcu FETÖ'den tutuklandı!
    2. Resim bulunan bir yerde namaz..
    3. FETÖ sanıklarına tek tip elbise yolda
    4. Türk askerinin Mali ve Orta Afrika..
    5. Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: Sıradan..
    6. Başbakan: Ana omurgasını çökerttik
    7. Avukatların yargılandığı FETÖ..
    8. Yaralı vatandaşın imdadına Mehmetçik..
    9. Milli Savunma Bakanı Işık: Türkiye,..
    10. Kaleci Oğuzhan Bahadır 'ByLock'tan..
    11. Katar Hükümet İrtibat Bürosu Başkanı..
    12. Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: 15..
    13. Teröristlerce öldürülen çobanın..
    14. Katar Savunma Bakanı Atiyye: Katar da..
    15. Yargıtayın FETÖ'nün darbe girişimine..
    16. Türk askerinin UNIFIL'deki görev..
    17. http://www.yeniakit.com.tr/haber/-357052.html
    18. Filipinler'de Bangsamoro Temel Yasası..
    19. 450 yıllık mahalle gün yüzüne..
    20. Bakanlar Kurulu toplandı
    O paralar Türkiye'ye getirilecek!
    O paralar Türkiye'ye getirilecek!
    CHP'li vekil Erdoğan'ın sesini hazmedemedi, çıldırdı: Kabus gibi!
    CHP'li vekil Erdoğan'ın sesini hazmedemedi, çıldırdı: Kabus gibi!
    Elif Akçit yaşamını yitirdi
    Elif Akçit yaşamını yitirdi
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!