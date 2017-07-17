Galatasaray'ın rakibi Östersunds evinde kazandı
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Östersunds, İsveç liginde karşılaştığı Djurgardens'i 2-1 mağlup etti.17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:01
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Östersunds, İsveç Birinci Futbol Ligi'nde konuk ettiği Djurgardens'i 2-1 yendi.
Puan tablosunun 6. basamağındaki Östersunds, ligin 15. haftasına 5. sırada giren Djurgardens'i ağırladı. Östersunds, Mensah'ın 23 ve Bergqvist'in 50. dakikada attığı gollerle maçı 2-1 kazandı.
Önceki 2 haftada yaşadığı puan kayıplarının ardından 3 puan alan Östersunds, 26 puanla 5. sıraya yükseldi.
Galatasaray, 2-0 kaybettiği UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçının rövanşında, 20 Temmuz Perşembe günü Östersunds'u konuk edecek.
Kaynak: AA