Galatasaray'ın rakibi belli oldu
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu. Sarı-kırmızılı takım İsveç takımı Östersunds ile eşleşti.19 Haziran 2017 Pazartesi 15:52
UEFA Avrupa Ligi 1. ve 2. ön eleme turu kura çekimi bugün yapıldı.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleşen kura çekimine, 1. ön eleme turunda 100, 2. ön eleme turunda ise 16 takım katıldı.
Turnuvaya 2. ön eleme turundan başlayacak Galatasaray'ın rakibi, İsveç ekibi Östersunds oldu.
1. eleme turu maçları 29 Haziran ve 6 Temmuz, 2. ön eleme turu karşılaşmaları da 13 ve 20 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi İsveç'in Östersunds takımı oldu.