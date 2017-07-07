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Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda yayınlanacak!

Galatasaray'ın Östersunds ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçın hangi kanalda yayınlanacağı sorusunun yanıtı belli oldu.

07 Temmuz 2017 Cuma 11:01
Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda yayınlanacak!

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. Ön Eleme Turu'na çıkacak Galatasaray, İsveç Ligi takımlarından Östersunds ile karşılaşacak. İlk maçı 13 Temmuz'da deplasmanda oynayacak Galatasaray, Östersunds'u deplasmanda yenerek İstanbul'a rahat gelmenin planlarını yapıyor. 

UEFA'da Galatasaray'ın Östersunds ile 13 Temmuz Perşembe günü saat 20:00'de oynayacağı karşılaşma Kanal D'den ekranlara gelecek. Sarı-kırmızılı taraftarlar ve futbolseverler, Galatasaray'ın Östersunds maçını şifresiz izleyebilecekler.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 11:01
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