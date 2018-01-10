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Galatasaray'ın kiralamak istediği golcü!

Galatasaray'ın Oumar Niasse için Everton’a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 10:01
Galatasaray'ın kiralamak istediği golcü!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sol bek arayışların devam ederken, Fatih Terim’in raporu sonrası Sarı-Kırmızılılar’ın forvet takviyesi için de hazırlık yaptığı öğrenildi.

Cimbom’un Cenk Tosun transferi sonrası tamamen gözden çıkartılan Oumar Niasse için Everton’a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.

Ancak İngiliz temsilcisinin kiralama fikrine sıcak bakmadığı ve 27 yaşındaki Senegalli oyuncuyu satmak istediği belirtildi.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 10:01
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