Galatasaray'ın kalecisi Cenk Gönen'den Alanyaspor açıklaması!

Galatasaray formasını terletmek istiyorum

Her maçın çok önem olduğunu ifade eden Cenk Gönen, "O yüzden daha az şans bulan oyuncular adına önemli bir şans kupa maçları. Ben Galatasaray'ın profesyonel oyuncusu olarak görevimi en iyi şekilde yapmakla sorumluyum. Ben de forma şansı bulduğumda en iyi şekilde Galatasaray formasını terletmek istiyorum. Her maçta oynayacakmış gibi hazırlanıyorum. Çok fazla forma şansı bulmasam da elimden geleni yapıyorum" diye konuştu.

Şampiyonluk açıklaması

Galatasaray'da bu yıl nelerin hedeflendiği sorusu üzerine Cenk Gönen: "Galatasaray'ın hedefi bulunduğu her ortamda en üst seviyedir. Bu da şampiyon olmaktan geçer zaten fark kapanıyor. Bu bizim elimizde olan bir şey. Sahaya kalitemizi yansıtırsak bu farkın daha da kapanacağını düşünüyorum. Sezon sonunda şampiyon olabilecek kadroya sahibiz." dedi.