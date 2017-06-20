Galatasaray'ın istediği yıldız oyuncuyu PSV kaptı
Galatasaray'ın ilgilendiği 21 yaşındaki Meksikalı sol kanat oyuncusu Hirving Lozano, 14 milyon Euro'ya PSV'ye transfer oldu.20 Haziran 2017 Salı 11:21
Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Hirving Lozano, Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven'a transfer oldu.
14 MİLYON EURO'YA GİTTİ
Meksika'da Pachuca takımında gösterdiği performansla adından söz ettiren 21 yaşındaki kanat futbolcusu 14 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında PSV'nin yolunu tuttu. 'Chucky' lakaplı Hirving Lozano ile Galatasaray'ın dışında Manchester City'nin de ilgilendiği iddia ediliyordu.
Meksikalı sol kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon Pachuca formasıyla çıktığı toplam 30 maçta 18 gol ve 7 asist kaydetmişti.