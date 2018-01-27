Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
Galatasaray Süper Lig'in 19. haftasında Osmanlıspor'u konuk edecek.27 Ocak 2018 Cumartesi 17:41
GALATASARAY - OSMANLISPOR
STAT: Türk Telekom Stadı
HAKEM: Halil Umut Meler
SAAT: 19:00
YAYIN: beIN SPORTS 1
İLK 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Selçuk, Tolga, Feghouli, Yasin, Garry Rodrigues, Eren
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
OSMANLISPOR: Karcemarskas, Vrsajevic, Yalçın, Numan, Muhammet, Mehmet Güven, Musa, Serdar, Özer, Aminu, Doukara (Muhtemel)
TEKNİK DİREKTÖR: İrfan Buz