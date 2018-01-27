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Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!

Galatasaray Süper Lig'in 19. haftasında Osmanlıspor'u konuk edecek.

27 Ocak 2018 Cumartesi 17:41
Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!

GALATASARAY - OSMANLISPOR

STAT: Türk Telekom Stadı
HAKEM: Halil Umut Meler
SAAT: 19:00
YAYIN: beIN SPORTS 1

 

 

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Selçuk, Tolga, Feghouli, Yasin, Garry Rodrigues, Eren
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Vrsajevic, Yalçın, Numan, Muhammet, Mehmet Güven, Musa, Serdar, Özer, Aminu, Doukara (Muhtemel)
TEKNİK DİREKTÖR: İrfan Buz

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 17:41
  1. GALATASARAY OSMANLISPOR
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