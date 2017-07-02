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Galatasaray'ın gönderdiği yıldız için Chelsea 100 Milyon TL'yi gözden çıkardı

Galatasaray'ın eski oyuncusu Alex Telles'in menajeri Fernando Otto, Chelsea'nin Brezilyalı sol beki istediğini açıkladı.

02 Temmuz 2017 Pazar 02:34
Galatasaray'ın gönderdiği yıldız için Chelsea 100 Milyon TL'yi gözden çıkardı

Futbol yaşantısını Portekiz devi Porto'da sürdüren Galatasaray'ın eski oyuncusu Alex Telles'in menajeri Fernando Otto'dan Chelsea itirafı geldi.

İngiliz basınında Maviler'in, Brezilyalı sol bek için 25 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ileri sürülürken, Otto bu transferin gerçekleşebileceğini açıkladı.

'Bir gün Chelsea'de forma giyecek'

Ada medyasına demeç veren otto, "Şu anda elimizde hiçbir resmi teklif yok. Fakat bu transfer gerçekleşebilir. Alex, Galatasaray'a gittiğinde Chelsea'den teklif almıştık. Fakat o dönemde Galatasaray ile ön sözleşmeye imza attığımız için geri adım atmak istemedik. Sonraki yıllarda da Chelsea, Alex'e ilgi gösterdi ve durumuyla ilgili bilgi aldı. Telles'in bir gün Chelsea'de forma giyeceğine inanıyorum. Ancak bu önümüzdeki sezon mu, yoksa sonraki yıl mı gerçekleşir bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

2013-14 sezonu devre arasında 6 milyon Euro karşılığında Gremio'dan Galatasaray'a transfer olan 24 yaşındaki Telles, 2016-17 sezonu başında 6.5 milyon Euro'ya Porto'ya transfer olmuştu. Geçen sene Portekiz ekibiyle 45 resmi maça çıkan Sambacı, 1 gol atarken 8 de asist yaptı.

Ayrıca Brezilyalı sol bek, 2015-16 sezonunda ise İtalyan devi Inter'de kiralık olarak forma giydi.

Transfer olursa Galatasaray da kazanacak

Eğer Telles'in Premier Lig'in köklü takımı Chelsea'ye transferi gerçekleşirse, Galatasaray ile Porto arasındaki anlaşma gereği, Portekiz kulübü, Sarı-Kırmızılı ekibe bonservis ücretinden elde ettiği kârın %10'unu ödeyecek.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 02:34
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