Galatasaray'ın gönderdiği futbolcuya Arjantin talip oldu!

Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Lucas Ontivero'yu, Arjantin kulübü San Lorenzo'nun transfer etmek istediği iddia edildi.

Galatasaray'ın gönderdiği futbolcuya Arjantin talip oldu!
Eklenme: 11 Ocak 2017, 11:56
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Avrupa basınında yer alan haberlerde; Lucas Ontivero için San Lorenzo'nun ciddi bir teklif yaptığı ve Ontivero'nun da Lorenzo'nun Copa Libertadores'te oynaması nedeniyle etkilendiği kaydedildi. Önümüzdeki günlerde transferin gerçekleşebileceği, Ontivero'nun menajerinin şu an görüşme halinde olduğu belirtildi.

Diğer takımlar da Ontivero'yu istiyor

Lucas Ontivero ile Udinese, Pachuca, Queretaro ve Sporting Lisbon takımlarıda yakından ilgileniyor. Galatasaray, Lucas Ontivero'nun sözleşmesini 550 bin euro tazminat bedeli ödeyerek feshetmişti.

 
EtiketlerGalatasarayLucas OntiveroSan LorenzoAvrupaCopa LibertadoresUdinesePachucaQueretaroSporting Lisbon
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