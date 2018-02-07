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Galatasaray'ın Gomis'ı satacağı iddia edildi

Mali açıdan sıkıntı günler geçiren Galatasaray'ın, Badou Ndiaye'den sonra Bafetimbi Gomis'i de satacağı iddia edildi.

07 Şubat 2018 Çarşamba 08:35
Galatasaray'ın Gomis'ı satacağı iddia edildi

Galatasaray'da ilginç gelişmeler yaşanıyor. Yönetim değiştiren ve mali sorunlardan kurtulamayan sarı-kırmızılı takımın yıldızı Bafetimbi Gomis'in satılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ndiaye'yi satarak mali açıdan nefes alan Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, yeni kaynak bulunamaması üzerine yıldız oyuncuya Çin'den gelen teklifi değerlendirme kararı aldı.

Fransız yıldıza 10 milyon euro civarı bir teklif geldiği ancak yönetimin bu konuda bir fikir beyan etmediği belirtildi. Terim'in bu satışa karşı çıktığı, ancak yönetimin kararına saygı duyacağı da ifade edildi. Çin'de transfer 1 Mart'ta sona eriyor. Bu yüzden yönetim, ay sonuna kadar yaşanacakları takip edecek. (FOTOMAÇ)

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 08:35
  1. Galatasaray
  2. Bafetimbi Gomis
  3. transfer

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