Galatasaray'ın golünde büyük tartışma!

Süper Lig'in 18. haftasında zorlu Kayserispor deplasmanına konuk olan Galatasaray, karşılaşmanın 13. dakikasında Eren Derdiyok'un golü ile 1-0 öne geçti.

Galatasaray'ın attığı gol ise ofsayt tartışmalarına neden oldu. Orta sahada topu alan Yasin Öztekin, iyi bir ara pasıyla golün asistini yapan Garry Rodrigues ile topu buluştururken, atılan bu pas ofsayt tartışması yarattı.

Kayserisporlu futbolcular, golden sonra hakem Cüneyt Çakır'a yoğun şekilde itiraz ederken, karar değişmedi.