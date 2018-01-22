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Galatasaray'ın golünde büyük tartışma!

Galatasaray'ın Kayserispor karşısında 1-0 öne geçtiği gol, ofsayt tartışmalarına neden oldu.

22 Ocak 2018 Pazartesi 21:14
Galatasaray'ın golünde büyük tartışma!

Süper Lig'in 18. haftasında zorlu Kayserispor deplasmanına konuk olan Galatasaray, karşılaşmanın 13. dakikasında Eren Derdiyok'un golü ile 1-0 öne geçti.

Galatasaray'ın attığı gol ise ofsayt tartışmalarına neden oldu. Orta sahada topu alan Yasin Öztekin, iyi bir ara pasıyla golün asistini yapan Garry Rodrigues ile topu buluştururken, atılan bu pas ofsayt tartışması yarattı.

Kayserisporlu futbolcular, golden sonra hakem Cüneyt Çakır'a yoğun şekilde itiraz ederken, karar değişmedi.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 21:14
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  • ABDULCABBAR ABDULCABBAR 24 dk önce
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