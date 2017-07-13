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Galatasaray'ın forma sponsoru THY

Türk Hava Yolları, Galatasaray’ın 2017-2018 sezonundaki Avrupa maçlarında forma sponsoru oldu.

13 Temmuz 2017 Perşembe 11:07
Galatasaray'ın forma sponsoru THY

Galatasaray'ın 2017-2018 sezonunda yapacağı UEFA Avrupa Ligi maçlarının forma sponsoru Türk Hava Yolları (THY) oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray ile THY arasında yapılan anlaşmaya göre futbol takımımız, geçtiğimiz senelerde olduğu gibi, önümüzdeki sezon da bir yıl boyunca Avrupa kupalarında oynayacağı maçlarda, 'Turkish Airlines' logolu forma ile boy gösterecek" denildi.

Galatasaray takımı, bugün İsveç ekibi Östersunds ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçına, Turkish Airlines logolu formalarla çıkacak.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 11:07
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