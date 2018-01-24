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Galatasaray'ın Eto'o teklifi belli oldu! 3 futbolcu artı para

Galatasaray, Antalya’nın yıldız golcüsü için Tarık, Koray ve Emrah’ın yanında para da teklif etti!..

24 Ocak 2018 Çarşamba 01:41
Galatasaray'ın Eto'o teklifi belli oldu! 3 futbolcu artı para

Sol bek haricinde forvet hattı için de arayışlarını sürdüren G.Saray’da gözler Antalyaspor’a çevrildi. Akdeniz ekibiyle mukavelesi sezon sonunda bitecek olan 36 yaşındaki golcü Samuel Eto’o için operasyon başladı. Sarı-Kırmızılılar, bu futbolcu karşılığında Tarık Çamdal ve Koray Günter’i kiralık, Emrah Başsan’ı da bonservisiyle teklif etti. Ayrıca bir miktar da para önerildi. Cim-Bom bu sayede kadroda düşünülmeyen isimlerin maaşlarından kurtulmayı da hesaplıyor. Kamerunlu futbolcu, G.Saray’a sıcak bakıyor. Oyuncu bakımından tek sorun sözleşme süresi. 

SORUN SÖZLEŞME SÜRESİ

Sarı-Kırmızılılar, Eto’o’nun yaşını da düşünerek sezon sonuna kadar anlaşma yapmak istiyor. Ancak yıldız futbolcu sözleşme süresinin 1.5 yıl olmasını istiyor. Antalyaspor’un ise sezon sonu boşa çıkacak futbolcudan küçük de olsa bir kar yapmak istediği biliniyor.

 

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 01:41
  1. Galatasaray
  2. Eto'o
  3. Koray Günter
  4. Tarık Çamdal
  5. Emrah Başsan
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