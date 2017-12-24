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Galatasaray'ın eski yıldızı her şeyini kaybetti! 'İntiharın eşiğindeyim'

Emmanuel Eboue, eşiyle yaşadığı boşanma savaşından her şeyini kaybederek çıktı. Eboue, tüm mal varlığını kaptırarak intiharın eşiğine geldi.

24 Aralık 2017 Pazar 12:09
Galatasaray'ın eski yıldızı her şeyini kaybetti! 'İntiharın eşiğindeyim'

Galatasaray’da bir dönem forma giyen Emmanuel Eboue, yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle intiharın eşiğine geldi. Bütün mal varlığını eşine kaptıran Eboue, elinde kalan son evi kurtarmaya çalışıyor.

Premier Lig’de 7 yıllık bir kariyere sahip olan Fildişi Sahili’nin 34 yaşındaki futbolcusu Eboue, 2011 yılında Arsenal’den Galatasaray’a transfer olmuştu. Sarı kırmızılı kulüpte 4 sezon forma giyen ve şampiyonluklar yaşayan başarılı savunma oyuncusu, son olarak Kıbrıs ekiplerinden Türk Ocağı Limasol ile anlaşmıştı.

Elbiselerini de eliyle yıkamak zorunda kalıyor

Arsenal’de forma giydiği dönemde lüks içinde yaşayan yıldız futbolcu, şimdi icra memurlarından kaçarak hayatına devam ediyor. Bazen bir arkadaşının evinde kalan, bazen otobüste seyahat ederek yaşamını sürdüren Eboue, çamaşır makinesi olmadığı için elbiselerini de eliyle yıkamak zorunda kalıyor.

Zor günler geçirdiğini ve intiharın eşiğine geldiğini söyleyen Eboue, “Allah’tan bana yardım etmesini istiyorum. Aklımdaki düşüncelerden kurtulmama sadece o yardım edebilir” ifadelerini kullandı.

"Evdeyim ama korkuyorum"

Boşanma savaşını kaybeden Eboue, her şeyini eşi Aurelie’ye kaptırırken üç çocuğunu da Haziran ayından bu yana göremiyor. Bu süreçte büyükbabasını kanserden kaybeden Eboue’nin kardeşi N’Dri Serge de bir motosiklet kazasında hayatını kaybetti. 3 hafta önce Kuzey Londra’daki evini eşi Aurelie’ye devretmesi gereken Eboue, bunu yapmazsa yine mahkemelik olacak ve kararı hakim verecek.

Konuyla ilgili konuşan Eboue, “Evdeyim ama korkuyorum. Çünkü ne zaman polisler gelecek bilmiyorum. Genellikle ışıkları kapatıyorum çünkü insanların içeride olduğumu bilmesini istemiyorum. Her şeyi kapının arkasına koydum.” dedi.

Sonuna kadar savaşacağını söyleyen Eboue, “Elbiselerimi ya da sahip olduğum şeyleri satmayacağım. Sonuna kadar savaşacağım çünkü bu adil değil” şeklinde konuştu.

"Türkiye’de 8 milyon euro’ya yakın bir para kazandım"

Afrikalı genç futbolcuların kendisinden dersler çıkarması gerektiğini söyleyen Eboue, “Şimdi geriye dönüp baktığımda ‘Emmanuel, ne kadar safmışsın. Neden bunu daha önce düşünmedin?’ diyorum. Bu çok acı. Kazandığım parayı çocuklarım için eşime gönderdim.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de kazandığı paranın neredeyse tamamını eşine verdiğini söyleyen Eboue, “Türkiye’de 8 milyon euro’ya yakın bir para kazandım. Yaklaşık 7 milyon euro’yu eve yolladım. Eşim nereye imza atmamı istiyorsa oraya attım” dedi.

Tecrübeli futbolcu eski takım arkadaşlarını televizyonda yorumculuk yaparken gördüğünde bulunduğu durumdan utandığını söylerken İngiltere’de kendisine yardım edebilecek birilerinin olduğuna inandığını belirtti.

Haber7

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 12:09
  1. Emmanuel Eboue
  2. Galatasaray
  3. Arsenal
  4. Türk Ocağı Limasol
  • Hanife TeyzeHanife Teyze3 sa önce
    Tarkanın kuzu kuzusuyla eski eşinin kapısını çalsın,nedamet getirsin,kadın belki insafa gelir bir tas sıcak çorba verir çamaşırları yıkanır,kışın ayazından kurtulur.
  • hamido hamido 7 sa önce
    Şöhretşehvetihtirasve cehalet = nefsi emmare nin getirdiği yer .
  • Ebu Enes Ebu Enes 8 sa önce
    Insanları islama davet edecenize Allaha cc itaat Onun indirdiği kitaba harfiyen itaatla başlar. Allah cc birçok ayette KANUN KOYANIN KENDİSİ olduğunu bu hakkı başkalarina verenin onları Rab ve Ilah edineceğini bildirmiştir. Şimdi sen oy vermek suretiyle kanun koyma yasa yapma hakkını insanlara veriorsan küfre şirke girersin l Allah'ın el hakem ismine saldırmış ve başkalarını tağut edinmiş olursun. Başkalarına müslüman ol diyeceğine önce kendin müslüman ol La Ilahe Illallah'ın anlam ve şartlarını hakkıyla öğren ve onu hayatına ikame et. Allah nasıl ki yaratan öldüren rızık veren ise aynı zaman da kanun koyan helal haram belirleyendir
  • AliAltunAliAltun8 sa önce
    Bi ata sözü vardır önce can sonra canan.hiç mi bir tapuyu adına almazsın be adam
  • HormonlarınefendisiHormonlarınefendisi10 sa önce
    Hormonlar yüksekken sadece onları dinlersen,beyni devreye soktuğunda iş işten geçmiş olur.
  • 9 NEFIS...9 NEFIS...10 sa önce
    Cehennemde... Erkeklerden cok... Kandınlar varmış...
  • adam 31adam 3110 sa önce
    "Türkiye’de kazandığı paranın neredeyse tamamını eşine verdiğini söyleyen Eboue, “Türkiye’de 8 milyon euro’ya yakın bir para kazandım. Yaklaşık 7 milyon euro’yu eve yolladım. Eşim nereye imza atmamı istiyorsa oraya attım” dedi." Aferin sana, şimdi de; "KILIBIKLIK DİPLOMANI" baş köşeye, gururla asabilirsin. Ne de olsa; Hakettin. Günümüzün pek çok erkeği gibi...
  • Sabır Şavaş ZaferSabır Şavaş Zafer10 sa önce
    Emmanuel Eboue(muhtemelenHristiyan) Seni İslama Davet ediyom.Müslüm'an Ol Ol Ol.İslamda Allah c.c güven vardır.Teslimiyet Teslim ol .Hz Muhammed sav. Bir kimse müslüman olursa Anasından yeni doğmuş gibi tertemiz olur.
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