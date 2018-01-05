Galatasaray'ın eski yıldızı futbolu bıraktı, Galatasaray'a dönüyor!

İsveçli yıldız oyuncu yaptığı kısa açıklamada ''Artık gelecek nesillere şans vermem gerektiğini düşünüyorum. Uzun ve muhteşem bir kariyerim oldu. Bana destek olan herkese teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Elmander'in Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığına gelmesi bekleniyor.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Hasan Şaş, Ümit Davala ve Taffarel'in teknik ekibine dahil etmişti. Taraftarın çok sevdiği Elmander'in de bu ekibe dahil olacağı konuşuluyor.