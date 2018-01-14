Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Galatasaray'ın efsanesinden Erdoğan'a övgü dolu sözler

Eski Galatasaraylı futbolcu Gheorghe Hagi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

14 Ocak 2018 Pazar 16:36
Galatasaray'ın efsanesinden Erdoğan'a övgü dolu sözler

Galatasaray ile hazırlık maçında karşılaşacak Romanya'nın Viitorul takımının sahibi ve teknik direktörü, eski Galatasaraylı futbolcu Gheorghe Hagi, hazır olmamalarına rağmen sarı-kırmızılı ekipten gelen teklifi kabul ettiklerini söyledi.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde bu akşam yapılacak maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen Hagi, "Galatasaray'dan böyle bir teklif gelince şeref duyduk. Galatasaray büyük bir camia. Böyle bir takıma karşı hazırlık maçı oynamak güzel bir şey. Romanya'da 4 gün hazırlık yaparak buraya geldik. Yarın da bir hazırlık maçımız var. Galatasaray'dan gelen hazırlık maçı teklifine hayır diyemedik. Böyle büyük maçı oynamaya hazır değiliz ama bize şeref verdiler." diye konuştu.

"FATİH TERİM İLE DÜN AKŞAM BİR ARAYA GELDİK"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile dün akşam bir araya geldiklerini aktaran Rumen teknik adam, "Fatih hoca ile 2 saate yakın sohbet ettik. Eski günlerimizi hatırladık. Fatih Terim gibi bir hocanın Galatasaray'ın başına geçmesi büyük bir iştir. Kendisi bu evi biliyor. Bütün oyuncuları tanıyor. Galatasaray'ı eski günlerine getireceğine hazır olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.

Hagi, "Galatasaray'a bir gün dönmeye hazır mısın?" şeklindeki soruya, "Sadece kendi takımımla hazırlık kampını geçirmek için buradayım. Şu andaki niyetim kendi takımıma bakmak. Yaza kadar iyi ve genç bir takım oluşturarak Romanya liginde güzel işler yapmayı hedefliyorum." yanıtını verdi.

"TERİM ÇOK BÜYÜK TECRÜBEYE SAHİP"

Gheorghe Hagi, Galatasaray'da yeniden göreve gelen Fatih Terim'in baskının üstesinden geleceğini bildirdi.

Terim'in tecrübesine vurgu yapan Rumen çalıştırıcı, "Fatih Terim çok büyük tecrübeye sahip biri. Üzerinde büyük bir baskı var. Önünde zor bir iş var ama bunun üstesinden geleceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"ARDA İLE İLGİLİ FAZLA BİLGİM YOK"

Medipol Başakşehir'e transfer olan eski Galatasaraylı Arda Turan'a başarılar dileyen Hagi, "Arda ile ilgili çok fazla bilgim yok. Profesyonel oyuncular her kulübe imza atabilir. Kendisine başarılar diliyorum." şeklinde görüş belirti.

"GALATASARAY'DAN GELEN TEKLİFLERE AÇIĞIZ"

Hagi, "Galatasaray ile altyapı konusunda iş birliği yapar mısın?" sorusu üzerine, "Bu iş sadece bana bağlı değil. Galatasaray büyük bir kulüp. Onlardan gelecek her türlü teklife açığız." diye konuştu.

"TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI'NI TEBRİK EDİYORUM"

Hagi, Türkiye'de spora verilen desteğe vurgu yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Romanya'da Türkiye'deki gibi bir destek olmadığını dile getiren tecrübeli futbol adamı, "Türkiye'de en iyi şekilde yapılan işlerin arasında spora destek vermek var. Devlet sporu destekliyor. Türkiye'de spora öncelik veriliyor. Romanya'da maalesef böyle bir öncelik yok. Bundan dolayı Romanya sporu dünyada iyi seviyede değil. Türkiye Cumhurbaşkanı'nı tebrik ediyorum. Spora bu kadar destek veriyor. Ancak böyle bir destek ile şampiyonlar çıkarabilirsin." ifadelerini kullandı.

"IANİS'İN ÇOK İYİ BİR 10 NUMARA OLACAĞINA İNANIYORUM"

Hagi, İtalya'nın Fiorentina takımında oynayan oğlu Ianis'in gelecek vaat ettiğini dile getirdi.

Ianis'in Galatasaray'da oynayabilecek seviyede olup olmadığının sorulması üzerine Hagi, şunları kaydetti:

"Önceden böyle bir şey söylemek mümkün değil. Her şey sahada belli olur. Ianis, yetenekli bir oyuncu. Daha iyi yerlere gelebilir. O, gelecek vadeden bir oyuncu. Benim genlerimden olan bir oyuncu olduğu için yüzde 100 yeteneklidir. Bundan emin olun. Gerçek ve çok iyi bir 10 numara olacağına inanıyorum. Fiorentina ile olan görüşmelerin zora girmesinin nedeni Ianis'in iyi bir oyuncu olduğunu onların da fark etmesi. Bırakmak istemiyorlar. Onun için iş uzuyor. İyi bir oyuncu olmasaydı anında verirlerdi."

Fiorentina ile anlaşmaya varma konusunda iyi yolda olduklarını anlatan Hagi, oğlunu yeniden takıma kazandırmak istediğini anlattı.

Haber Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 16:36
  1. Romanya
  2. hagi
  3. Recep Tayyip Erdoğan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Güne ezan sesiyle başlamak çok keyifli'
    1. 'Güne ezan sesiyle başlamak çok keyifli'
    2. Abdurrahman Dilipak: İnsanları..
    3. Alman devine büyük şok! Erdoğan'dan..
    4. Erdoğan paylaştı! Çaylar..
    5. Irak'tan kritik 'Türkiye' açıklaması
    6. 360 derece görüntü alabilen kamere ilk..
    7. 'Gezici' Alman devine 'Türkiye' şoku!
    8. Basın Ekspres yolunda tır yoldan..
    9. Takla atan otomobilin yaralı sürücüsü..
    10. Galatasaray'ın efsanesinden Erdoğan'a..
    11. 28 Şubat zulmü devam ediyor! Yeniden..
    12. Korku filmi gibi! Tüm ilçeyi işgal..
    13. 'Hristiyan bir ülkede sıfırdan..
    14. Sahte altın bozdurmak isteyen çocuklu..
    15. İsrail ile Hindistan el ele verdi
    16. Şanlıurfa'da PYD/PKK üyesi yakalandı
    17. "Çılgın Proje"de kritik karar yarın..
    18. Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı
    19. A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu..
    20. Şimşek uluslararası yatırımcılarla bir..
    ‘FETÖ’cüleri tahliye edin’ demişlerdi… Şok iddia! ‘Acaba Abdullah Gül hamlesi mi?’ 8’ini Gül atadı…
    ‘FETÖ’cüleri tahliye edin’ demişlerdi… Şok iddia! ‘Acaba Abdullah Gül hamlesi mi?’ 8’ini Gül atadı…
    Türkiye'den hayati hamle! Pentagon havlu atacak
    Türkiye'den hayati hamle! Pentagon havlu atacak
    Halk sonunda isyan etti: Şehrimizi terk edin
    Halk sonunda isyan etti: Şehrimizi terk edin
    TSK vurmaya başladı! Bombardıman sesleri Türkiye’den de duyuluyor
    TSK vurmaya başladı! Bombardıman sesleri Türkiye’den de duyuluyor
    Avrupa ülkesine büyük şok: Binlerce kişi sokağa indi
    Avrupa ülkesine büyük şok: Binlerce kişi sokağa indi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
    İngiliz teröristlerin cesetleri Londra'ya gönderildi
    İngiliz teröristlerin cesetleri Londra'ya gönderildi
    15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı’nı taşımıştı… KHK ile iade edildi!
    15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı’nı taşımıştı… KHK ile iade edildi!