Galatasaray'ın 'Corchia' teklifinin detayları açıklandı
Fransa Ligue 1 oynamış Younes Belhanda ve Bafetimbi Gomis'i kadrosuna katan Galatasaray'ın, Lille'de forma giyen Sebastien Corchia için teklifte bulunduğu belirtildi.03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:54
Transferin hareketli takımlarından Galatasaray'ın yeni hedefi Sebastien Corchia için Lille'e yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı.
26 yaşındaki sağ bek oyuncusu için sarı-kırmızılı takımın kiralık olarak bir milyon euro önerdiği, otomatik satın alma opsiyonunu için de 4 milyon euro teklif ettiği kaydedildi.
Ancak Fransız basını Lille'in, oyuncusu için 7-8 milyon euro beklediği, bu nedenle Galatasaray'dan gelecek ikinci bir teklife yoğunlaştığı ifade edildi.