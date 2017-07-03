Galatasaray'ın 'Corchia' teklifinin detayları açıklandı

Transferin hareketli takımlarından Galatasaray'ın yeni hedefi Sebastien Corchia için Lille'e yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı.

26 yaşındaki sağ bek oyuncusu için sarı-kırmızılı takımın kiralık olarak bir milyon euro önerdiği, otomatik satın alma opsiyonunu için de 4 milyon euro teklif ettiği kaydedildi.

Ancak Fransız basını Lille'in, oyuncusu için 7-8 milyon euro beklediği, bu nedenle Galatasaray'dan gelecek ikinci bir teklife yoğunlaştığı ifade edildi.