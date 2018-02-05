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Galatasaray'ın büyük pişmanlığı Telles!

Galatasaray'ın sol bekinde son iki sezonda 5 farklı bek görev alırken, iki sezon önce Porto'ya satılan Alex Telles performansıyla adeta göz dolduruyor.

05 Şubat 2018 Pazartesi 11:09
Galatasaray'ın büyük pişmanlığı Telles!

Galatasaray, özellikle son yıllarda sol bek konusunda büyük sıkıntı yaşarken 2016'da Porto'ya sattığı Alex Telles'in pişmanlığını yaşıyor.

2016 yılında Galatasaray'dan Porto'ya transfer olan Alex Telles, geçtiğimiz sezonki başarılı performansını 2017/2018 sezonunda da sürdürüyor.

25 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, başarılı performansıyla Avrupa'nın en 3 ismi arasına girmeyi başardı.

Alex Telles, Avrupa'nın en büyük 10 ligi içerisinde en çok asist yapan bekler arasında yer alıyor. Alex Telles, ligde 7 asist yaparken Brezilyalı oyuncunun önündeki tek isim Augsburg forması giyen sol bek Philipp Max oldu. Philipp Max Augsburg formasıyla 11 gol pası verirken, Alex Telles, Jordi Alba ve Eibar'dan Jose Angel 7'şer gol pasıyla Philipp Max'in arkasından gelen isimler oldu. Bayern forması giyen sağ bek Jashua Kimmich'in de ligde 7 asisti bulunuyor.

İşte Avrupa'nın top 10 liginde en çok asist yapan bekler;

OYUNCU / TAKIMI                       ASİST

Philipp Max (Augsburg)                 10
Alex Telles (Porto)                          7
Joshua Kimmich (Bayern Münih)   7
Jordi Alba (Barcelona)                   7
Jose Angel (Eibar)                         7
Aleksandar Kolarov (Roma)          6
Sergi Roberto (Barcelona)            6
Cesar Azpilicueta (Chelsea)         6

TEK BAŞINA GALATASARAY'IN BÜTÜN SOLUNA BEDEL

Galatasaray, son iki sezonda sol bek pozisyonunda Lionel Carole, Sabri Sarıoğlu, Yuto Nagatomo, Latovlevici, Martin Linnes gibi birçok farklı ismi kullanırken, Telles'in bu başarılı performansı akıllara ''Ya satılmasaydı?'' sorusunu getiriyor.

Alex Telles, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra iki sezondur Porto formasıyla tüm kulvarlarda 77 maçta toplam 26 asiste imza attı. Brezilyalı oyuncu bu başarılı performansıyla Avrupa'nın büyük takımlarının da dikkatini çekmeyi başardı. Yaz ve devre arası transfer sezonlarında Chelsea ve Juventus başta olmak üzere Avrupa'nın birçok önemli takımı Brezilyalı sol beki radarına aldı. (Sporx)

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 11:09
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