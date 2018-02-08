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Galatasaray'ın beklediği haber! Fernando dönüyor

Sağlık kurulu, Galatasaray'ın orta sahadaki dinamosu olan Fernando'nun iki hafta sonra idmanlara başlamasını ve Bursaspor maçında oynamasını planlıyor.

08 Şubat 2018 Perşembe 10:16
Galatasaray'ın beklediği haber! Fernando dönüyor

Sakatlığı çok büyük bir sıkıntıya yol açan Fernando Reges'in dönüşü için geri sayıma geçildi...

Tedavisi için geçtiğimiz hafta Portekiz'e giden Brezilyalı yıldızın birkaç gün içinde İstanbul'a dönmesi bekleniyor.

Sağlık kurulunun Fernando'nun iki hafta içinde takımla birlikte idmanla başlamasını hedeflendiği belirlendi.

Fernando'nun 23. haftadaki Bursaspor maçında forma giymesi için seferberlik ilan edildiği de ifade ediliyor. Fakat sakatlığın yeniden nüksetmemesi için ekstra özen gösterildiği belirlendi. Teknik direktör Fatih Terim, yaşanan gelişmeleri çok yakından takip ederken, sürekli rapor alıyor.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 10:16
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