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Galatasaray'ın başı belada! Maçı tatil etseydi...

Derbide tribünlerden atılan bir yabancı cisim yardımcı hakemin kafasına isabet etti. Galatasaray'ın bu talihsiz olaydan nasıl bir ceza alacağı merak konusu oldu

23 Ekim 2017 Pazartesi 11:42
Galatasaray'ın başı belada! Maçı tatil etseydi...

Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe derbisinin 60. dakikasında Feghouli-Hasan Ali mücadelesinde oyunu devam ettiren yardımcı hakem Tarık Ongun'a pet şişe ve yabancı madde yağdırdı.

FIFA kokartlı hakem acı içinde yerde kalırken Çakır, yardımcısının yanına geldi. Çakır, Ongun'un iyi olduğunu söylemesi üzerine oyunu devam ettirdi.

G.Saray hükmen 3-0 kaybedebilirdi

Ongun devam edemeyeceğini bildirseydi kurallar gereği hakem Cüneyt Çakır maçı tatil etmek zorunda kalacaktı. Maçın yarıda kalması ise derbide G.Saray'ın 3-0 hükmen mağlup sayılmasına neden olacaktı. Sarı-kırmızılılar maçı 3-0 kaybetmekten kurtuldu ancak yaşananlar nedeniyle kulübe ağır ceza gelecek.

PFDK'ya sevk edilecek olan sarı-kırmızılı kulübe ağır para cezasının yanı sıra en az bir maç seyircisiz oynama cezasının verileceği kaydedildi

G.Saray 1 maç ceza alırsa G.Birliği maçını taraftarından yoksun oynamak zorunda kalacak.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 11:42
  1. Tarık Ongun
  2. Galatasaraylı taraftarlar
  3. Fenerbahçe derbisi

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