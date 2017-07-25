Galatasaray'ın 2.kalecisi belli oldu

Beşiktaş'tan transfer edilen ve Muslera'nın ardında ikinci kaleci olan Cenk Gönen, geçtiğimiz günlerde La Liga ekibi Malaga'ya transfer olmuştu. Bu gelişmenin ardından yedek kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, eski oyuncusu Alperen Uysal ile anlaştı.

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da oynayan 23 yaşındaki file bekçisi, 2015-2016 sezonunu ise Gaziantepspor'da kiralık olarak geçirmişti. Genç kaleci 2 yıl sonra yeniden sarı kırmızılı renklere dönecek.

Kaynak:Akşam