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Galatasaray'ın 10 numarası Alman devine gidiyor

Fatih Terim'in iki maçtır ilk 11’de şans tanımadığı Belhanda’ya da Werder Bremen talip

28 Ocak 2018 Pazar 13:56
Galatasaray'ın 10 numarası Alman devine gidiyor

Günün diğer transfer haberi Belhanda’dan geldi. Alman kulübü Werder Bremen, Faslı yıldızla ciddi olarak ilgileniyor. Tarafların menacerler vasıtasıyla görüşme yaptığı ve büyük ölçüde el sıkıştığı gelen haberler arasında. Eğer kesin olarak anlaşma sağlanırsa, Werder Bremen’in Galatasaray’a resmi teklif sunacağı öğrenildi. Teknik patron Fatih Terim’in 2 maçtır ilk 11’de şans tanımadığı Belhanda’nın gidişine onay vereceği iddia ediliyor. Ancak transferin bitimine kısa süre kala hem Ndiaye hem de Belhanda gibi iki kritik isimle yolların ayrılmasıyla, şampiyonluk yarışında takımın negatif yönde etkileneceği endişesi, yönetimi bu konuda kararsızlığa itiyor.

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 13:56
  1. younes belhanda
  2. Galatasaray
  3. Werder Bremen
  4. Fatih Terim
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