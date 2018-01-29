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Galatasaray'ı şoke eden gerçek! Ortaya çıktı...

Galatasaray'dan ayrılması beklenen Badou Ndiaye'nin açıklandığı gibi 7.5 milyon euro'ya alınmadığı ortaya çıktı, Mustafa Cengiz yönetimi şoke oldu.

29 Ocak 2018 Pazartesi 09:37
Galatasaray'ı şoke eden gerçek! Ortaya çıktı...

Habertürk Spor'un haberine göre; İngiliz Stoke City’nin 16 Milyon Euro önerdiği Badou Ndiaye konusunda Galatasaray yönetmi şoke edici bir gerçekle karşı karşıya kaldı.

Sezon başında Dursun Özbek yönetimi tarafından 7,5 Milyon Euro bedelle Osmanlıspor’dan transfer edildiği açıklanan Ndiaye için kulübün kasasından tam 12 Milyon Euro ödeme yapıldığı belgelerle ortaya çıktı. 

Mali sıkıntı nedeniyle Senegalli yıldızı satarak biraz olsun nefes almayı planlayan yöneticiler, transferdeki rakamları görünce neye uğradığını şaşırdı.

SÖZDE BONUS, ÖZDE MENAJER PAYI

Eski yönetim, tepki çekmemek için, bonservis bedelini düşük göstermek amacıyla inanılmaz bir operasyon yaptı. Ndiaye için 7,5 Milyon Euro tazminat fesih bedeli ödenmişti. Bonus olarak da 25’er maçlık dilimler halinde 1,5 Milyon Euro ödeneceği açıklanmıştı.

Aslında bu rakamın menajerlik ücreti adı altında verildiği, üstelik 4 yıllık anlaşma karşılığında yılda 2 Milyon 750 Bin Euro ücret alacağı açıklanan Ndiaye’nin bu ücretinden her yıl 750 Bin Euro’yu Osmanlıspor’a ödenmek üzere ileri tarihlere çekler yazıldığı ortaya çıktı.

Bu yolla Osmanlıspor’a 3 milyon Euro daha ödeneceği ve toplam bonservis rakamının 7,5+1,5+3 milyon Euro bedelle, toplam 12 Milyon Euro olduğu ortaya çıktı.

16 MİLYON EURO'YA SATILIRSA...

Stoke City ile pazarlıkları sürdüren Mustafa Cengiz yönetimi, bu transferden 10 milyon civarı kar beklerken, şimdi sadece 4 Milyon Euro civarında bir girdi sağlamış olacak. Yönetim rakamı 17-18 Milyon Euro seviyesine çıkarmaya çalışarak, kâr seviyesini arttırmaya çabalıyor.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 09:37
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