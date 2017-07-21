Galatasaray'ı elemek bir rüya gibi

Östersunds teknik direktörü Graham Potter, Galatasarayeşleşmesini ve Sarı Kırmızılılar'ı elemelerini değerlendirdi.



"Bu bizim için bir rüya" diyen Potter şunları söyledi:



Biz gelişmekte olan bir futbol kulübüyüz ve tarihi olan büyük bir takımla eşleştik. Biz kendimize güveniyorduk. Kendimize güvenmezsek kim bize güvenecek? Sezon ortasındayız ve formdayız, hazırdık bu maçlara...



Bizim için gerçekten bir rüya gibi... Galatasaray'ı yenebilmek, eleyebilmek çok büyük bir olay. Galatasaray, sezonu hazira ayında kapattı. Çok fazla zaman geçmedi. Biz mertçe oynadık ve kazandık. Bu yüzden turu geçtik diye düşünüyorum.