Galatasaray'dan yılın bombası Talisca
Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi geldi.17 Ocak 2018 Çarşamba 12:36
Beşiktaş'ta gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan Anderson Talisca konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı.
Sözleşmesini yenileyemediği Talisca'yı iyi bir bedelle takımdan göndermeye çalışan Benfica, Galatasaray ile temasa geçti.
Anderson Talisca’nın sözleşme yenilemeyi kabul etmediği ortamda Portekiz ekibi Cenk Ergün’le temas kurdu. Brezilyalı oyuncunun hakları için görüşmek isterlerse kendilerini Lizbon’da konuk etmekten mutluluk duyacaklarını iletti.
Cenk Ergün kendi mailine gelen davet mektubunu anışmanlığına atandığı Başkan Dursun Özbek’e iletti.
Kaynak:Fotospor