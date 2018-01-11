Galatasaray'dan yılın bombası Remy

Sol bek transferi konusunda yoğun mesai harcayan Galatasaray'ın, Las Palmas'ın Fransız forveti Loic Remy transfer etmek istediği ortaya çıktı.

Fransa basınına göre Sarı-Kırmızılılar'ın dışında Remy ile İspanyol ve İtalyan kulüpleri de ilgileniyor.

Sezonun ilk yarısında İspanya'nın Las Palmas ekibinde 13 maçta 6 gol atan Remy'nin kış transfer dönemi sona ermeden Galatasaray'a transfer olabileceği iddia edildi.

Henüz resmi teklif iletilmeyen Remy, Galatasaray'a transfer olması durumunda abir diğer Fransız golcü Bafetimbi Gomis ile aynı takımda forma giyecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim , kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada sol bek transferinin yanında teknik ekibin kararı doğrultusunda sürpriz bir transfer yaplıabileceğini ifade etmişti.

Kaynak:Fanatik