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Galatasaray'dan yılın bombası Andre Ayew

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Andre Ayew'i gündemine aldı.

23 Ocak 2018 Salı 12:18
Galatasaray'dan yılın bombası Andre Ayew

Hücumda iki bölgede oynayabilecek alternatif bir isim aramaya devam eden Galatasaray için sürpriz bir isim gündeme geldi.

Galatasaray'ın, Premier League ekiplerinden West Ham United'da forma giyen Andre Ayew ile ilgilendiği ortaya çıktı. Fransız basınında yer bulan haberde Galatasaray Ayew için kulübübe de ilk teklifi yaptı.

Galatasaray, Ganalı hücum oyuncusu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Sarı-kırmızılı kulübün West Ham yetkilileriyle görüşmeye devam ettiği de belirtildi.

Ayew, Galatasaray'ın gündemine 2015 yılında da gelmişti ancak o dönem yıldız oyuncu Marsilya'dan Swansea City'e transfer olmuştu. 2019 yılına kadar West Ham ile sözleşmesi bulunan Ayew bu sezon İngiliz temsilcisinde 18 Premier League maçında görev alırken, 891 dakika sahada kaldı.

Hücum blgesine düşük maliyetli transfer yapmayı planlayan sarı-kırmızılı takımın listesinde Cengiz Ünder ve Loic Remy de yer alıyor.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 12:18
  1. Andre Ayew
  2. Galatasaray
  3. West Ham United
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