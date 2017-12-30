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Galatasaray'dan Ünder bombası

Teknik patron Fatih Terim’in hazırladığı transfer listesi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da, sürpriz bir isim tekrar gündeme geldi.

30 Aralık 2017 Cumartesi 10:04
Galatasaray'dan Ünder bombası

Galatasaray’dan Cengiz Ünder bombası... Ara transfer çalışmalarını teknik direktör Fatih Terim’in hazırladığı liste doğrultusunda sürdüren Sarı-Kırmızılılar’da, genç oyuncunun ismi tekrar gündeme geldi. Fatih hocanın çok beğendiği ve ligin ikinci yarısında şampiyonluk yolunda takıma büyük katkı sağlayacağını düşündüğü Cengiz’in kiralanması için düğmeye basıldı. Galatasaray’da transfer komitesinin önümüzdeki hafta İtalya’ya çıkarma yaparak Roma’yla masaya oturacağı öğrenildi.

İLK 11 GARANTİSİ

13.5 milyon Euro’ya transfer olduğu Roma’da şu ana kadar beklediğini bulamayan Cengiz’in de, Galatasaray’da kiralık oynama düşüncesine sıcak baktığı öğrenildi. İtalyan kulübünü ikna etmek için, 20 yaşındaki futbolcuya belirli sayıda maç için ilk 11 garantisi verileceği de gelen haberler arasında.

OPSİYONU DA İSTİYORLAR

Fanatik'in haberine göre, Galatasaray Yönetimi’nin, olası bir anlaşma halinde kiralık kontrata satın alma opsiyonunu da eklemeyi düşündüğü bildirildi. Sarı-Kırmızılılar, genç oyuncunun transferinin hem performans hem de geleceğe yatırım açısından çok kritik bir hamle olduğu konusunda fikir birliğine varmış durumda.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 10:04
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