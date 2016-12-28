Galatasaray'dan transfer hamlesi!

Galatasaray yönetimi, Gençlerbirliği’nin 22 yaşındaki kaptanı Ahmet Çalık'ı takıma alabilmek için çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılıların diğer bir hedefi ise Fortuna Düsseldorf’ta forma giyen Kaan Ayhan. Defans bölgesine ağırlık veren Galatasaray Ranocchia, Sakho ve Bocchetti gibi futbolcuların yüksek maaliyeti sebebiyle iç piyasaya yöneldi.

UEFA kısıtlaması nedeniyle 2 milyon Euro transfer bütçesi olan Galatasaray, Ahmet Çalık için Gençlerbirliği'ne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi götürerek transferin maliyetinin bir sonraki sezonun bütçesinde yer almasını sağlamak istiyor. Sarı-kırmızılı takımın bir diğer hedefi ise hem stoper hem de orta sahada görev alabilen Kaan Ayhan.

22 yaşındaki genç futbolcunun kulübü Fortuna Düsseldorf'la görüşmeleri başlatan Galatasaray'ın transfer için 1 milyon Euro bütçe ayırdığı öğrenildi. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından milli takıma kazandırılan Kaan Ayhan'ın aynı Ahmet Çalık'ta olduğu gibi sözleşmesi 2018 yılında sona eriyor.